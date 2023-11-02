Bayraktar TB3, bir testi daha başarıyla geçti

BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), geçen hafta gerçekleştirdiği başarılı ilk uçuşunun ardından, ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin X paylaşımında, "Bayraktar TB3, 4 saat süren 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Adım adım Mavi Vatan'a" ifadesini kullandı. Bayraktar TB3 SİHA, TCGAnadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.