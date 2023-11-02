CHP'de Kurultay öncesi hesaplar iyice karıştı! İl Başkanları'ndan "destek" açıklaması

BAZI İL BAŞKANLARI'NDAN "İMZA" İTİRAZI!

Öte yandan bu açıklamanın ardından aralarında Samsun ve Amasya'nın da olduğu bazı İl Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermediklerini ve imza veren isimler arasında olmadıklarını dile getirdi.

Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi "Ben ve delegelerimiz parti tabanımızın sesine kulak vererek kurultayımızda özgürce oyunu kullanacaktır." ifadelerini kullandı.

Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ da "Samsun için yazılanlar doğru değildir. 18 Kurultay delegemiz var ve imza veren olmamıştır." dedi.