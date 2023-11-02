CHP'de Kurultay öncesi hesaplar iyice karıştı! İl Başkanları'ndan "destek" açıklaması

Türkiye yerel seçimlere giderken CHP içerisindeki "Genel Başkanlık" yarışı da iyice kızıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Özel, İlhan Cihaner, Örsan Öymen ve Ünal Karahasan sayılı günler kalan Kurultay'da yarışacak. Parti Meclisi üyeleri de 5 Kasım'da oylanacak.
GERİLİM HAD SAFHADA!
Öte yandan genel merkezciler ve değişimciler arasındaki gerilim had safhada. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler kurultay salonuna Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başını çektiği değişimcileri hedef alan "Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız" pankartını astı.
NAZLIAKA VE KİLLİK 'KILIÇDAROĞLU' DEDİ
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, kurultaya ilişkin tavırlarını açıkladı.
Nazlıaka ve Killik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ifade etti.
CHP 38. Olağan Kurultay Divan Başkanlığı'na verilen yazılı dilekçede "Aşağıda imzası bulunan kurultay delegeleri olarak, 38. Olağan Kurultayda CHP Genel Başkanlığına, mevcut Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu öneriyoruz" ifadelerine yer verildi.
55 İL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK AÇIKLADI
Öte yandan CHP 38'inci Olağan Kurultayı öncesinde parti genel merkezinde bir araya gelen CHP'li il başkanları; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulundu.
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, 55 CHP il başkanı olarak iradelerini ortaklaştırdıklarını, şu an 43 il başkanı olarak bu açıklamayı gerçekleştirdiklerini ve 12 il başkanının ise çevrimiçi bir şekilde katıldığını belirterek şunları söyledi:
"KILIÇDAROĞLU'NUN YENİDEN SEÇİLECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"
"CHP 38'nci Kurultayı'nda örgütlerimizde başlayan yenilenme sürecini devam ettireceğine inandığımız, CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık. Kılıçdaroğlu'nun toplanan imzalar ve yapılan görüşmeler neticesinde yaklaşık 900 delegenin desteğini aldığını ve Sayın Genel Başkan'ın yeniden seçileceğini görüyoruz. CHP 38'inci Kurultayı'nın CHP geleneklerine uygun olarak demokratik bir yarışa sahne olacağına, önce yerel seçimlerde daha sonra genel seçimlerde partimizi iktidara taşıyacak yenilenmiş yönetimini oluşturacağına inancımız tamdır. Örgütlerimizde mahalleden başlayan ilçe ve il örgütlerinde devam eden yenilenme sürecinin Sayın Genel Başkan liderliğinde kesintisiz devam edeceğine inanıyoruz"
BAZI İL BAŞKANLARI'NDAN "İMZA" İTİRAZI!
Öte yandan bu açıklamanın ardından aralarında Samsun ve Amasya'nın da olduğu bazı İl Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermediklerini ve imza veren isimler arasında olmadıklarını dile getirdi.
Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi "Ben ve delegelerimiz parti tabanımızın sesine kulak vererek kurultayımızda özgürce oyunu kullanacaktır." ifadelerini kullandı.
Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ da "Samsun için yazılanlar doğru değildir. 18 Kurultay delegemiz var ve imza veren olmamıştır." dedi.