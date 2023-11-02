‘Çıkacak karara saygı duyacağız’

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkûm edildikten sonra 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili seçilen Şerafettin Can Atalay'ın dosyasının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yargıtay'a gönderilmesine yönelik sorular üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Yargı süreci sonucunda verilecek karara da saygı duyacağız. Anayasa'da yüksek mahkemeler vardır. Bu yüksek mahkemelerin yetkileri ve görevleri vardır. Yargıtay 154. Madde'de adliye mahkemelerinden verilen kararların son inceleme merciidir. Kararları bu anlamda kesindir. Kesin hükmün nasıl kaldırılacağına yönelik hukuk sistemimizde değişik yorumlar yapılmaktadır. Özellikle Anayasa'nın dokunulmazlıkla ilgili 83. Maddesi'nin birçok fıkrası vardır. Bu fıkralardan sadece birini okuyup diğerlerini okumayarak kamuoyunu da yanlış yönlendirmemek lazım. Yıllarca uygulanan bu maddeleri yorum farkıyla yok sayarak hukuk sistemimizde, yargı sistemimizde, yüksek mahkemeler arasında bir çatışmayı ortaya koymanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu hukuk devletine zarar verir" dedi.