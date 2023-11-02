İstanbul’da 41 ev sahibi düzensiz göçmene ev kiraladı

İstanbul Valiliği koordinesinde İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü Esenyurt ilçesinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında yabancı uyruklu kişilerin yoğun olarak bulunabileceği konutlarda, metruk binalarda, park bahçelerde, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı.

41 EV SAHİBİNE CEZA

Polis ve Göç Başkanlığından 452 personelin ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde yasal kalış durumları ve kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıkları kontrol edildi. 512 düzensiz göçmenden 318' i kalabalık biçimde yaşanan konutlarda yakalandı. Bu göçmenlerin kaçak olduklarını bildiği halde evlerini kiraya verdiği tespit edilen 41 ev sahibine para cezası uygulanırken evleri de kapatılarak mühürlendi.

MOBİL GÖÇ NOKTASI 512 DÜZENSİZ GÖÇMENİ YAKALATTI

Uygulama kapsamında Esenyurt'un çeşitli yerlerine 30 sabit noktada Mobil Göç Noktası kuruldu. Mobil Göç Noktasında parmak izi sorgulamaları yapılan yabancılardan 512'sinin düzensiz göçmen oldukları tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerinde olduklarını açıkladı.