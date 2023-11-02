LGBT’ye tepki gösteren avukata baroda el çektirdilerel

Ankara Barosu tarafından 14 Haziran'da düzenlenen "Güncel Gelişmeler Işığında Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi ve LGBT+lar" adlı konferansa sosyal medya hesabından tepki göstererek iptal edilmesini isteyen Avukat Merve Ayvalı, baro tarafından hakkında başlatılan disiplin soruşturması kapsamında tüm görevlerinden el çektirildi.Ayvalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ankara Barosu, LGBT ideolojisinin propagandacısı olmuş. Ankara Barosu'na kayıtlı bir avukat olarak sessiz kalmıyorum, bu etkinlik iptal edilmeli" diyerek tepkisini dile getirmişti. Ankara Barosu tarafından LGBT etkinliğine tepki gösterdiği için hakkında soruşturma başlatılan Avukat Merve Ayvalı'nın baro bünyesindeki tüm görevlerine de son verildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avukat Ayvalı, "LGBT etkinliğine tepki gösterdiğim için Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından, Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinden alındım. Çocuk Hakları ve Kadın Hakları Merkezi üyeliklerinden çıkarıldım. Hakkımda disiplin kovuşturması başlatıldı" dedi.