Haberler Gündem Haberleri LGBT’ye tepki gösteren avukata baroda el çektirdilerel
Giriş Tarihi: 2.11.2023

LGBT’ye tepki gösteren avukata baroda el çektirdilerel

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
LGBT’ye tepki gösteren avukata baroda el çektirdilerel
Ankara Barosu tarafından 14 Haziran'da düzenlenen "Güncel Gelişmeler Işığında Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi ve LGBT+lar" adlı konferansa sosyal medya hesabından tepki göstererek iptal edilmesini isteyen Avukat Merve Ayvalı, baro tarafından hakkında başlatılan disiplin soruşturması kapsamında tüm görevlerinden el çektirildi.



Ayvalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ankara Barosu, LGBT ideolojisinin propagandacısı olmuş. Ankara Barosu'na kayıtlı bir avukat olarak sessiz kalmıyorum, bu etkinlik iptal edilmeli" diyerek tepkisini dile getirmişti. Ankara Barosu tarafından LGBT etkinliğine tepki gösterdiği için hakkında soruşturma başlatılan Avukat Merve Ayvalı'nın baro bünyesindeki tüm görevlerine de son verildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avukat Ayvalı, "LGBT etkinliğine tepki gösterdiğim için Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından, Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinden alındım. Çocuk Hakları ve Kadın Hakları Merkezi üyeliklerinden çıkarıldım. Hakkımda disiplin kovuşturması başlatıldı" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
LGBT’ye tepki gösteren avukata baroda el çektirdilerel
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA