MSB duyurdu! 1 kilometre derinde vuruldu: Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

BİR HAFTADA 87 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yurt içi ve sınır ötesinde "terörü kaynağında yok etme" anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 87 terörist etkisiz hale getirilmiş, böylelikle etkisiz hale getirilen terörist sayısı yıl içinde 1802'ye, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 39 bin 145'e ulaşmıştır." diye konuştu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı'nda da bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 630'a çıktığını bildiren Aktürk, harekat kapsamında değişik çaplarda 1373 silah ve 766 bin 339 mühimmatın ele geçirildiğini, 2 bin 460 mayın, el yapımı patlayıcının imha edildiğini, 771 mağara ve sığınağın kullanılamaz hale getirildiğini söyledi.