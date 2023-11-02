Sistem arızası uçak seferlerini iptal ettirdi

Türk Hava Yolları'nın (THY) biletleme sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle dün saat 22.00'ye kadarki İstanbul çıkışlı tüm seferler iptal edildi. Yaklaşık 7 saat aranın ardından arızanın giderilmesi sonrası check-in işlemlerine başlandı ve seferler saat 22.30'da yeniden başladı. THY'den yapılan açıklamada biletli yolcuların konaklama, iade, doğabilecek mahrumiyetlerinin tazmin edileceği duyuruldu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Herhangi bir siber saldırı durumu söz konusu değildir" açıklaması yaparken, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, network altyapısındaki sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksama yaşandığını belirtti. Ekşi, "Sistemlerimizi peyderpey devreye alıyoruz. Uçuşlarımız normale dönüyor" bilgisini paylaştı.