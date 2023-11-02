Sultanahmet’te Filistin için sessiz oturma eylemi

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi, İsrail'in Filistin'e yönelik kanlı saldırılarını protesto için Sultanahmet Meydanı'nda 15 günlük sessiz oturma eylemi başlattı. Grup adına açıklama yapan inisiyatif sözcüsü Hatice Karasakız, 65 sivil toplum örgütünün kadın temsilcileri olarak İsrail'in Gazze'deki soykırıma "dur" demek için meydanlarda olduklarını söyledi. Karasakız, "Umudumuz odur ki İsrail katliamlarını bir an önce durdurur ve biz de burada nöbet tutmak yerine Gazze'de insani yaraların sarılması ve Gazze'nin yeniden inşa edilmesi için çalışırız" dedi.