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Giriş Tarihi: 2.11.2023 13:34 Son Güncelleme: 2.11.2023 13:35

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'i ziyaret ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi.

AA
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek’i ziyaret ediyor

Kurtulmuş'a, Saraybosna ziyaretinde, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu eşlik ediyor.

Kurtulmuş, Saraybosna'daki Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

Bosna Hersek Temsilciler Meclisini ziyaret edecek Kurtulmuş, ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve Bosna Hersek'te bulunan Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığındaki askerlerle bir araya gelecek.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'i ziyaret ediyor
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