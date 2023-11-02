TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Gazze mesajı: Bu katliama sesini çıkarmayanlar hesap verecek!

BOSNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ TÜRKİYE'NİN TEMEL ÖNCELİKLERİNDEN BİRİSİ…

Türkiye ile Bosna Hersek arasında tarihi dostluğun bulunduğunu ifade eden Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin her alanda ve her zaman Bosna Hersek'in yanında olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, Bosna Hersek'in bu coğrafyada varoluş mücadelesini ve daha ileriye gitme mücadelesine desteklediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: Bosna'nın, uluslararası alanda tanınmış statüsünün devam etmesi, toprak bütünlüğünün temin edilmesi, Dayton Anlaşması ile ortaya konulan Bosna'nın bütünleşik ve tek bir devlet olarak burada varlığı, Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de temel önceliklerinden biridir. Aynı şekilde Bosna Hersek'te ve diğer Balkan ülkelerinde de gördüğümüz, özellikle genç neslin Avrupa ülkelerine göç etmesi meselesinin de Balkan ülkeleri için önümüzdeki önemli tehditlerden birisi olduğunun farkındayız. Bunun için diyoruz ki, işte bu üniversite gibi eğitim kurumlarının, iş alemine hitap eden üretim merkezlerinin Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin içerisinde var olması, aslında Bosna'nın geleceğinin de garantisidir, gençlerin de Bosna'da tutulmasının, burada var olmasının garantisidir. Bu anlamda Bosna Hersek'in önemli kurumlarından birisi olarak gördüğüm bu üniversitenin giderek güçlenmesini, giderek çok daha kuvvetli bir hale gelmesini temenni ediyorum. Şu anda görev yapan bütün arkadaşlarımıza, genç öğrencilerimize yürekten başarılar diliyorum.

Dünyanın büyük çatışmaların, büyük zorlukların, büyük türbülansların bulunduğunu zor bir dönemden geçtiğini ve insanlık tarihinin en kırılgan dönemlerinden birisinde olunduğunu hatırlatan Kurtulmuş, insanların üzerine düşen sorumluluğun, dünyadaki bu kırılganlıkları mümkün olduğunca azaltmak ve dünyada hakkaniyetle, adaletle yaşanabilecek bir dünyayı kurabilecek imkanları teşhis etmek olduğunu belirtti.

"TEMEL HEDEFİMİZ…"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün dünyanın birçok yerinde gerilimlerden bahsedildiğini ve bazı yerlerde ciddi sıkıntıların ortaya çıktığının görüldüğünü dile getirdi. "Halen birtakım gerilim potansiyelleri yaşayan Balkan coğrafyasında da Türkiye olarak bizim temel hedefimiz, Balkanlarda istikrarın sağlanmasıdır. Bunun için Bankaların hem ırk hem din hem de kültürel ve mezhebi farklılıklarının korunmasına, bütün Balkan milletlerinin, eşit ve özgür milletler olarak bu coğrafyada yaşamalarına, aralarındaki farkı mümkün olduğu kadar müzakereyle, karşılıklı rızayla oturup konuşarak halletmelerine inanan bir ülkeyiz. Bu bağlamda bir kez daha ifade ediyorum. Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü de sonuna kadar savunuyoruz. Ayrıca Kosova-Sırbistan arasındaki gerilimin de bir an evvel sonlandırılması, orada devam eden gerilimin de Bosna Hersek ile ilgili bir mesele olmadığını başından beri ifade ediyoruz" dedi.