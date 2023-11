TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Gazze mesajı: Bu katliama sesini çıkarmayanlar hesap verecek!

"SORUMLULULAR YAPTIKLARININ BEDELİNİ ÖDEYECEKTİR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında kendisi konuşurken dahi onlarca bebeğin, kadının ve yaşlıların ve masum insanların öldürüldüğünü söyledi. Gazze'de yaşananlarla birlikte insanlığın suç defterinin açıldığını dile getiren Kurtulmuş, "Üç şey üzerinden yakın tarihimizi anlatmaya çalışacağım, Auschwitz, Srebretnitsa ve Gazze. Auschwitz'de 20. yüzyılın en büyük katliamı, en büyük soykırımlarından birisi yaşanmıştı. Maalesef o zaman Avrupa'da faşistler, Naziler tarafından toplama kamplarına alınan Yahudiler ve Çingeneler hem de 'medeni Avrupalıların' gözleri önünde cayır cayır o fırınlara atılmışlardı. Gel zaman git zaman tarih değişti insanların tavrı hiç değişmedi. Burada ben üç kere o törenlere katıldım, her katıldığımda o Srebrenitsalı insanların çığlıklarını içimde hissettim. Srebrenitsa'da dünyanın, modern batının gözü önünde hem de 20. yüzyılın sonuna doğru 9 bine yakın Boşnak kardeşimiz Auschwitz'de ne yapıldıysa aynısı yapılarak katledildi. Ne yazık ki insanoğlu yine aynı tavrı gösterdi. Bir kısmı görmezden geldi at gözlüklerini taktılar; ne oluyor, ne bitiyor hiç duymadılar, görmediler, anlamadılar. Bir kısmı 'Ama onlar da…' diyerek zalime karşı zalimin yanında durarak birtakım mazeretler üretmeye kalktılar. Her ikisinde de uluslararası camia dediğimiz şey, topyekun sınıfta kaldı" dedi.