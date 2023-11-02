TCG Anadolu’ya ziyaretçi akını

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla İstanbul'da halkın ziyaretine 3. kez açıldı.Sabah saatlerinden itibaren geminin bulunduğu Sarayburnu'na koşan vatandaşlar gemiyi gezerken, yerli ve milli olarak üretilen Bayraktar Kızılelma, SİHA ve Atak helikopterini gururla incelediler. Gün boyunca gemiyi 4 bin 445 kişi ziyaret etti.Gemiyi ziyaret edenlerden Mehmet Evren, "Cumhuriyetimizin 100. Yıl çoşkusunu yaşadık. Milli gururlarımız olan silahlı kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu savaş gemisini gördüm, gururlandım. Aklıma Gazze'de işgalci İsrail'in ABD silahları ve bombaları ile masum halkı katletmesi geldi. İşte o anda bu yerli ve milli silahlarımızın önemini bir kez daha idrak ettim. Sinsi planlar yapanlara karşı bizlerin de yerli ve milli teknoloji ile donatılmış modern silahlara ihtiyacımız var. Türkiye yüzyılına yakışır bir savaş gemimizin olması bizi ayrıca gururlandırıyor. Bu imkanları sunan ve üreten bütün insanlarımızla gurur duyuyorum, minnettarım" dedi.Ailesi ile birlikte gemiyi gezen Şafak Çelik ise duygularını şöyle ifade etti: "Savaş gemimizi çok beğendik. Üzerindeki yerli ve milli SİHA ve tanklarımızı görünce gururumuz bir kat daha arttı. Biz ne kadar güçlü olursak caydırıcılığımız da o kadar büyük olur. Okyanus ötesinden hain planlar yapanlar emeline ulaşamaz."Gemi bugün de 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.