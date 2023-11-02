Yalçın Topçu’ya, Türk dünyasına hizmet ödülü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya, yurt dışında önemli bir ödül verildi. Topçu, Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Türk Dünyasına Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

ÖDÜLÜ TAKDİM EDİLDİ

1 Kasım'da Bükreş'te düzenlenen, ''Türk-Romen Dostluk, Kültür ve Sanat Gecesi"nde, Türk Dünyasına Hizmet Ödülü, Topçu'ya takdim edildi. Topçu ödülü almak için Romanya'ya hareket etmeden önce ise anlamlı bir konuşmayla İsrail'in vahşetine değinerek "İnsanım diyen her dinden her dilden her ırktan insanın tek gündemi olan İsrail'in Netanyahu hükümeti ve yandaşı ülkeler tarafından insanlık tarihinde Filistinli çocuklara uygulanan ikinci 'Holokost' benimde öncelikli gündemimdir. Yandaşlarına ve siyonistlere 'Yeşaya' kitabındaki 'kehaneti' göreceklerini söyleyerek; Filistinli çocukları, sivilleri katleden, camileri, kiliseleri, okulları, hastahaneleri bombalatıyor." ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİL VAHŞETİNE DEĞİNDİ

Topçu sözlerini şu şekilde sürdürmüştü: "Netanyahu ve onu destekleyen devletlerin hükümetlerine hatırlatırız ki, Firavun'da İsrailoğullarının nüfusunu azaltmak ve kâhinlerinin dediği Musa'ya engel olmak için tüm yeni doğan İbrani erkek çocuklarının öldürülmesini emretmiş bunun üzerine, Musa'nın annesi Yohebed onu bir sepete koyup Nil'e bırakıp Allah'a sığınmıştı. Asrımızda Filistinli çocuklara Jenosit uygulayan Netanyahu ve yandaşlarının ruh ikizleri olan Hitler de yaklaşık 6 milyon Yahudi ile birlikte 90 milyona yakın insanın ölümüne neden olmuş ve intihar etmeden önce cesedinin yakılmasını emretmişti. Allah'ın tedbiri de, takdiri de, gazabı da sizler gibi insansı zalimlerden çok daha üstündür."