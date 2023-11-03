ABD Başkonsolosluğu önünde Gazze eylemi

İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik günlerdir sürdürdüğü soykırıma destek veren Amerika'ya karşı Sarıyer'de bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde önceki akşam, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) üyeleri eylem yaptı. HÜDA PAR üyeleri, açtıkları dövizlerle İsrail'i ve ABD'yi protesto etti. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan eylemde bir açıklama yapan HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı İsa Güvendik, "Sakın bu zulme karşı sessiz kalmayın. Sakın buraya gelip basın açıklaması yapıp, iki slogan atıp gittiğimiz için bir şey ifade etmiyor demeyin. Biz asla sessiz kalmayacağız. Ta ki bu zulüm son bulana kadar, sesimiz kısılmayacak. Yerimizde durmayacağız ve hiçbir zaman susmayacağız. Onlara şunu hep haykıracağız ve söyleyeceğiz. Müslümanların rahat etmediği topraklarda, Müslümanların rahat etmediği dünyada, size bundan sonra asla rahat yüzü yok" dedi.