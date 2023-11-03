Bakan Tunç: Kira uyuşmazlıklarında 10 bin 46 dosya arabuluculuk sayesinde çözüldü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cihanbeyli Adliye binasının açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Yılmaz Tunç, son dönemde yaşanan kira anlaşmazlıkları ile ilgili 10 bin 46 dosya arabuluculuk sayesinde çözüldüğünü söyledi. Bakan Tunç, "2013'ten bu yana 4 milyon 488 bin uyuşmazlığın arabulucuların önüne geldi. Bunlardan 3 milyon 324 bininin anlaşmayla sonuçlandı. Dolayısıyla yüzde 70 oranında bir anlaşma olduğunu görüyoruz. İhtiyari arabuluculukta yüzde 99 başarı, zorunlu arabuluculuk dediğimiz, dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu olan davalarda da yüzde 49. Yani 3 milyon dosyanın yargıya intikal etmeden çözümlenmesi demek, en az 6 milyon insanın adliyeye düşmemesi demek. Dolayısıyla bundan sonra da 1 Eylül'den itibaren kira uyuşmazlıklarında, kat mülkiyeti uyuşmazlıklarında da arabuluculuk müessesesini başlattık. Orada da başarı devam ediyor. Kira uyuşmazlıklarında bugüne kadar çözümlenen, arabulucuya intikal eden uyuşmazlıkların 10 bin 46'sı anlaşmayla sonuçlandı. Bu, ne demek? 20 bin ev sahibinin ve kiracının adliye kapısına düşmemesi demek. 7 bininin davaya intikal ettiğini görüyoruz yani burada da kira hukukunda da anlaşma oranının anlaşmamadan yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da sevindirici bir gelişme" dedi.

'BİRİLERİ YARGININ KENDİ ARKA BAHÇELERİ OLMAKTAN ÇIKMIŞ OLMASINDAN RAHATSIZLAR'

Türkiye'de adaletin tecellisi yolunda son 21 yılda çok çalıştıklarına da dikkat çeken Bakan Tunç, "Birileri yargının kendi arka bahçeleri olmaktan çıkmış olmasından rahatsızlar. Yargının milletin yargısı olmasından rahatsız olanlar var. Onlar rahatsız olmaya devam etsin ama biz yolumuza devam edeceğiz. Geçmişte darbeciler karşısında selam duran, darbecilere anayasa hazırlayan hukukçular vardı. 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de darbe mağdurlarını yargılayan, bu ülkenin seçilmiş başbakanını asan bir yargı vardı. Ama şimdi artık darbe mağdurlarının hakkını koruyan ve darbecileri yargılayan bir yargı var. İşte hazmedilemeyen budur. O nedenle biz hep milletin yargısına güç vermeye, gerek fiziki imkanlar, gerek hakim, savcı sayımız gerek mevzuatın yenilenmesi ve teknolojik imkanları da yargımızın hizmetine sunarak vatandaşlarımızın daha hızlı, daha adil, daha güvenilir bir yargı hizmetinden yararlanabilmesinin yolunu açmak için mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.