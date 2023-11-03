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Giriş Tarihi: 3.11.2023

Emine Erdoğan rol model oldu

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan rol model oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '31 Ekim Dünya Şehirler Günü' programı vesilesiyle İstanbul'da bulunan Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Mozambik Devlet Başkanı Filipe Jacinto Nyusi'nin eşi Isaura Nyusi, Surinam Devlet Başkanı Chan Santokhi'nin eşi Mellisa Santokhi-Seenacherry ile Vahdettin Köşkü'nde ayrı ayrı bir araya geldi.



Emine Erdoğan, BM-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif'i de kabul etti. Sharif, Emine Erdoğan'ın BM Sıfır Atık Danışma Kurulu toplantısında sunduğu öneriler için teşekkür etti. Emine Erdoğan'ın azmini takdir ettiğini de belirten Sharif, bu anlamda kendisinin rol modeli olduğunu dile getirdi.
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Emine Erdoğan rol model oldu
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