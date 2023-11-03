Hastaları bilerek ölüme terk etmeyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Gazze'deki hastaların nakline hazır olduğunu bildirdi. Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin yakıtının tükenmesi ve İsrail'in devam eden saldırıları sonucu faaliyetine tamamen son vermek zorunda kaldığını belirten Koca, şunları kaydetti: "Türkiye olarak, elde hiçbir imkân bulunmadığı için hastaneden mecburen taburcu edilen kanser hastalarının tedavilerine devam edilmesi, Gazze'deki diğer çocuk ve erişkin yoğun bakım hastalarından ihtiyacı olan ve tıbbi açıdan uygun olarak değerlendirilenlerin gerekli koordinasyon sağlanarak en kısa sürede ülkemize nakli konusunda tüm desteği vermeye hazırız. Hastaların hayatını kurtarmak dışındaki tek seçenek, hastaları bilerek ölüme terk etmektir. 'Bunun sorumluluğunu alabilirim' diyen var mı?"Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk de "Yakıtın tükenmesi nedeniyle hastanenin hizmet dışı kalması sonucu 4 kanser hastası hayatını kaybetti" dedi.