Gazeteciler, Filistin'de yaşanan olayları haber yapmak için bölgede görevli basın mensuplarına yönelik İsrail'in saldırılarını protesto etti. 'Filistin İçin Gazeteci Dayanışması Platformu', Taksim Odakule'de basın açıklaması yaptı. 'İsrail gazetecileri öldürerek gerçekleri susturamaz' pankartı taşıyan gazeteciler, öldürülen gazetecilerin fotoğraflarıyla yaşananlara tepki gösterdi. Basın açıklamasını okuyan gazeteci Nevzat Çiçek, "7 Ekim'den bu yana tüm savaş kurallarını ihlal eden, uluslararası hukuk normlarını ve insanlık vasıflarını ayaklar altına alan işgalciler, basın özgürlüğünü de hiçe saymaktadır. Şu ana kadar İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda Gazze Şeridi'nde görevleri başında 32 meslektaşımız katledildi. İşgalci İsrail gazetecileri öldürmeye devam ediyor. Çünkü çok iyi biliyor ki, gazetecinin kaleminden dökülen bir haber, objektifinden yansıyan bir fotoğraf, bir görüntü attığı tonlarca bombadan çok daha etkili. Ancak tüm dünya ve işgalci İsrail bunu bilsin ki; susmayacağız. Susturamayacaksınız. Hakikatleri gizlemeye gücünüz yetmeyecek. Bütün dünya bir gün İsrail'in katil olduğunu kabul edecek ve bizler vicdan sahibi gazeteciler olarak bunun için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.