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Giriş Tarihi: 3.11.2023 10:53 Son Güncelleme: 3.11.2023 11:01

MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist etkisiz

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.

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MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz
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