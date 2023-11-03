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Giriş Tarihi: 3.11.2023

Muhit’ten Filistin’e özel sayı

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Muhit’ten Filistin’e özel sayı
Muhit dergisinin son sayısı "Daima Filistin" dosyası ile çıktı. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde okurla buluşan Muhit, "Daima Filistin" diyerek tüm sayfalarını Filistin'e ayırdı. Özenle hazırlanmış dosya, "Gazze Kronolojisi" başlıklı yazıyla açılıyor. Derginin içeriğinde Filistin halkının tarihi direnişi ve tarihi belgeler tüm detaylarıyla anlatılıyor. Dergide, "Filistin'in Kaderi", "Gazze'nin Hatırlattıkları", "Gazze: Kıyıdaki Kanlı Karanfil", "Gazze, Ümmeti Şikâyet Ediyor", "Büyük Mesele: Biz Ne Yapıyoruz?", "Kınamadan Daha Fazlasına İhtiyacımız Var", "Keşke Siyonist'e Atılan Bir Taş Olsaydım", "Kudüs'ün Bitmeyen Acısı", "Kanayan Yaramız: Filistin" gibi birçok başlıkta yazılar yer alıyor.
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Muhit’ten Filistin’e özel sayı
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