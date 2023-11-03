TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Gazze vurgusu: İnsanlık olarak büyük bir sınav veriyoruz…





GÜNDEM GAZZE'DEKİ İNSALIK DRAMIYDI...

Görüşmelerinde, Gazze Şeridi'nde yaşanan ağır insanlık krizi karşısında Türkiye'nin tavrını ve endişelerini de dile getirdiklerini ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: Özellikle Bosna Hersek'te bulunduğum için daha iyi anlaşılması bakımından üç şehir üzerinden modern zamanlarda yaşadığımız insanlık trajedilerini, katliamları, soykırımları, o dönemlerde yaşadıklarımız karşısında insanların tavrını da ifade ederek hatırlatmak isterim. Bu üç şehir Auschwitz, Srebrenitsa ve Gazze'dir. Auschwitz'teki toplama kamplarında Naziler tarafından Yahudiler önemli bir katliama ve soykırıma tabi tutulmuşlardı. Arkasından Srebrenitsa'da yakın dönemde büyük bir insanlık dramı, büyük bir soykırım yaşandı. Aynı ikisine benzer şekilde şu anda Gazze'de İsrail hükümetinin acımasız saldırıları sonucunda bir büyük soykırım yaşanıyor." Srebrenitsa'da bir akü fabrikasında Birleşmiş Milletler'in gözetiminde toplanan yaklaşık 9 bine yakın insanın öldürüldüğünü hatırlatan Kurtulmuş, "Dört hafta içerisinde Gazze'de 9 bini aşkın insan öldürülmüştür, katledilmiştir, bunların 4 binden fazlasının çocuklar olduğunu, bebekler olduğunu da ifade etmek isterim." dedi.

"İNSANLIK OLARAK BÜYÜK BİR SINAV VERİYORUZ..."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Soykırımlar karşısında yaşanan tavırları birkaç kategoride toplamak mümkün. Bunlar 'katliamı yapanlar', 'katliama destek olanlar', 'katliama sessiz kalanlar' ve 'Ne yapalım ama oldu diyerek mazlum tarafı suçlamaya kalkanlar'dır. Hiç şüpheniz olmasın ki Auschwitz, Srebrenitsa katliamını yapan o barbarlar nasıl isimleri unutulup tarihten silindilerse bugün Gazze'de de bu katliamı yapanların isimleri dahi bir müddet sonra hatırlanmayacaktır. Esasında bütün insanlık olarak 7,5 milyar insanlık alemi olarak bir büyük sınav veriyoruz. Biz burada ümit ediyorum ki insanlığın yanında durarak, barışın, acil ateşkesin ve insani yardımların derhal ulaştırılması için sesimizi yükselterek insanlık cephesine katkı vermeye çalışıyoruz. Nasıl bu yaşanan drama karşın acil ateşkesin ve acil insani yardımın sağlanması, bütün insanlığın ortak vazifesiyse aynı şekilde artık dünyada barışları tesis etmekte aciz olan dünyada savaşları önlemek için elinde neredeyse hiçbir imkan bulunmayan BM'nin yeniden yapılanması, BM'de milletlerin kaderinin beş ülkenin insafına terk edilmemesi için yeni bir dünya sisteminin kurulması, hakkaniyetli, adil bir sistemin kurulması için de çok hızlı çok güçlü bir çalışma dönemi içerisinde olmamız konusunda da fikirlerimizi paylaştık."

Görüşmede Kurtulmuş'a, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da eşlik etti.