‘Türk Devri’ buluşmasının ana gündemi Gazze

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 10'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere dün Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Erdoğan'ı, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Başbakanı Alikhan Smailov karşıladı."Türk Devri" ana teması ile toplanacak zirvenin ana gündem maddelerinden biri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliam olacak. Zirvede, Türk devletleri arasında tüm alanlarda entegrasyon sağlanması da ayrıntılı olarak ele alınacak.Başkan Erdoğan, zirve marjında dün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'la görüştü. İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerine karşı uluslararası toplumun tepkisinin önemli olduğunu kaydeden Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın birlik içinde insani ateşkes ve barışa giden yola katkı sağlayabileceğini söyledi.Erdoğan'ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabulünde de ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, uluslararası toplumun, Filistin'deki insan hakları ihlallerini durdurmak için etkin adımlar atmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Ayrıca, küresel barış ve bölgenin huzuru için hem insani yardımların önünün açılmasının, hem de geç kalınmadan tüm ilgili aktörlerin katılımıyla İsrail-Filistin sorununa çözüm için garantörlük mekananizmasının yararlı olacağını belirtti.Başkan Erdoğan bugün ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le de bir araya gelecek.