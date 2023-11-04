Afet kameraları ile dikizlemişler

SABAH'ın ortaya çıkardığı İBB bünyesindeki itfaiyeye ait kameralardan otel, ev, eğlence mekânlarını gözetleyen 3 personelin 'afet kameralarını' kullandıkları saptandı.İstanbul'un 24 farklı noktasındaki CHP'li İBB'ye ait kameraların görüş açısını değiştiren 3 itfaiye personelinin karıştığı skandalla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgi ve belgelere göre şüphelilerin, acil durum, yangın, trafik denetimi amacıyla kullanılan "afet kameraları"nı kullandıkları saptandı. "Görevi kötüye kullanma" suçundan haklarında dava açılan 3 itfaiye görevlisinden bir tanesi olan S.M.'nin suçunu itiraf ettiği de ortaya çıktı. 27 Mayıs 2021 tarihinde Taksim'deki afet kamerasını kullanarak gece geç saatlerde lüks bir otelin ışık yanan bazı odalarını dikizleyen S.M. ifadesinde, "Bahse konu zaman diliminde kamerayı ben kumanda etmiş olabilirim" diyerek pişman olduğunu aktardı.İBB'ye ait kameralarda inceleme yapan müfettişler tarafından özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği değerlendirmesi de yapılırken, savcılık özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun şikâyete tabi olduğu, bu olayda ise kamera görüntülerinin uzaktan ve genel nitelikte olması nedeniyle mağdur tespitinin yapılmasının mümkün olmadığına dikkat çekilerek, bu nedenle özel hayatının gizliliğini ihlal suçu yönünden ayrıca bir değerlendirme yapılmasının gerekmediği ifade edildi.İBB'nin itfaiye biriminde görevli üç personel, cadde ve sokaklarda ilkyardım amacıyla şehrin dört bir yanının anlık olarak izlenebildiği İBB'ye ait kameralarla İstanbul'u gözetledi. Kişilerin ev, otel ve eğlence mekânlarındaki davranışlarını kayıt altına alan görevliler, müfettişlerin rutin denetlemesinde yakayı ele verdi.Kameralara erişim sağlayan ve kameraların yönünü değiştirme komutu vererek zoom özelliğini kullanan üç personel O.A., S.M., Ü.Ç. "görevi kötüye kullanma" suçundan hâkim karşısına çıkacak.