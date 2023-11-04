Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütü ’Comanchero’ operasyonunda yeni gelişme

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORLARDI

"Comanchero" organize suç örgütünün yönetici kadrosunda yer alan Maximillian Rivkin'in; Nikolaj Ankov adına düzenlenen Bulgaristan Pasaportuyla Türk Vatandaşlığına başvuru yaparak, Türk vatandaşlığına geçtiği ve Cem Cansu adını aldığı tespit edildi. Zanlının Türk vatandaşlığının geri alınması için işlem başlatılırken, Interpol kırmızı bültenle aranan Maximillian Rivkin'in Sırbistan asıllı İsveç vatandaşı olduğu da belirlendi. "Comanchero" organize suç örgütü soruşturması kapsamında firari şüphelilerden olan Necmi Saki'nin de Interpol kırmızı bültenle aranan örgütün yöneticilerinden olduğu tespit edildi.