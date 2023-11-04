Haberler Gündem Haberleri Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütü 'Comanchero' operasyonunda yeni gelişme
Giriş Tarihi: 4.11.2023 23:43 Son Güncelleme: 5.11.2023 00:03

Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütü 'Comanchero' operasyonunda yeni gelişme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Comanchero uluslararası silahlı organize suç örgütüne yönelik yürütülen operasyona ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı. Bakan Yerlikaya, "İnterpol kırmızı bülteniyle aranan ve Comanchero suç örgütünün yöneticilerinden olan Maximillian Rıvkın (Cem Cansu) ve Necmi Saki İstanbul’da yakalandı." dedi.

Halit TURAN Halit TURAN
Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütü ’Comanchero’ operasyonunda yeni gelişme

İstanbul polisinin "Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma, Uluslararası Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından yürüttüğü "Comanchero" organize suç örgütü soruşturması kapsamında firari şüphelilerden 5 kişi daha yakalandı. Kafes Operasyonunda yakalanan şüpheli sayısı 42'ye yükseldi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORLARDI
"Comanchero" organize suç örgütünün yönetici kadrosunda yer alan Maximillian Rivkin'in; Nikolaj Ankov adına düzenlenen Bulgaristan Pasaportuyla Türk Vatandaşlığına başvuru yaparak, Türk vatandaşlığına geçtiği ve Cem Cansu adını aldığı tespit edildi. Zanlının Türk vatandaşlığının geri alınması için işlem başlatılırken, Interpol kırmızı bültenle aranan Maximillian Rivkin'in Sırbistan asıllı İsveç vatandaşı olduğu da belirlendi. "Comanchero" organize suç örgütü soruşturması kapsamında firari şüphelilerden olan Necmi Saki'nin de Interpol kırmızı bültenle aranan örgütün yöneticilerinden olduğu tespit edildi.

BAKAN YERLİKAYA POLİSLERİ TEBRİK ETTİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "operasyonları başından itibaren büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle" dedi.

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Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütü 'Comanchero' operasyonunda yeni gelişme
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