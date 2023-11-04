Evlat nöbeti çığ gibi büyüyor: Aile sayısı 368 oldu

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP İl Binası önündeki eylemi bin 524 gündür sürüyor. Bugüne kadar 47 ailenin çocuklarına kavuştuğu eyleme katılım da devam ediyor.

İstanbul'da 17 yaşındayken 9 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Fırat Altunbey için gelen anne Ziyamet Altunbey annelerin eylemine katılmasıyla sayı 368'e yükseldi. Oğlunun fırında çalıştığını ve PKK ve HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığı belirten anne Ziyamet Altunbey, "Seni çok özledim, her gün ağlıyorum. Küçüktün seni kandırıp götürdüler. Kaç yıl oldu? Evladımdan haber alamadık. Neredeysen çık gel. Oğlumu bulmak ve ona kavuşmak için geldim. Evladımı HDP ve PKK'dan istiyorum. Oğlumu versinler. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.