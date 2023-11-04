Filistin için özgürlük konvoyu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla oluşturulan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu", Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere İstanbul'dan yola çıktı. STK'lar ve çok sayıda vatandaş dün Atatürk Olimpiyat Stadı'nın otoparkında toplandı. Katılımcılar İsrail aleyhinde sloganlar atarak, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi. İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Bu eylem sadece Müslümanların bir hareketi değildir. Burada Hıristiyanlar, Yahudiler vardır. Bu vesileyle onlara da sesleniyorum. Şu anda Netanyahu ikinci Hitler görevini üstlenmiş durumda. Katlediyor ve kini artırıyor. Aslında Hitler'in uşağı olarak bir görev yapıyor" dedi. Konvoya, ABD'li eski diplomat ve aktivist Ann Wright ile İngiltere, Norveç, Finlandiya, Kanada gibi ülkelerden gelen aktivistler de destek verdi. 250 araçlık konvoyun pazar günü Adana'daki İncirlik Üssü'ne ulaşması planlanıyor.İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarını ve katliamını protesto için Türkiye'deki birçok belediye, İsrail kökenli ürünlerin satışını durdurma kararı aldı. Gaziantep, Yozgat, Sivas, Trabzon, Bursa, Konya'nın Karatay ilçe Belediyesi, Şanlıurfa, Sakarya belediyeleri yaptıkları açıklamalarda İsrail'i şiddetle kınadıklarını belirterek, sosyal tesislerinde bundan böyle İsrail menşeli hiçbir ürünün satışının yapılmayacağını bildirdi. Esnaf ve vatandaşların da aynı duyarlılığı göstermesi istenerek boykotlara destek olmaları çağrısında bulunuldu.