Gazze’deki insanlık suçuna karşı birlikte hareket edelim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Astana'daki Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda "Türk Devri" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuştu:7 Ekim'den beri şahit olduğumuz vahşeti anlatacak hiçbir kavram yok. Gazze'de insanlığa karşı suç işlenmektedir. Bu kriz ilk patlak verdiği andan itibaren Türkiye olarak ilkeli ve insani bir duruş benimsedik. Sivillere karşı eylemleri tasvip etmediğimizi her fırsatta söyledik, söylüyoruz.Gazze'ye şimdiye kadar 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini sevk ettik. Sahada şartlar el verdikçe yenilerini göndermeye devam edeceğiz. Türk dünyası olarak Filistin konusunda birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz, önce ateşkese, sonrasında da kalıcı barışa giden yolu kolaylaştıracaktır. Türk Devletleri Teşkilatı olarak sergileyeceğimiz duruş da diğer kuruluşlara örnek teşkil edecektir. Türkiye adil barış için gayretlerini sürdürecek.Küresel sınamalarla mücadelelerde en önemli güç, Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışması. Bu hakikati, son dönemde karşılaştığımız pek çok hadisede gördük, görüyoruz. Türk kültürü mazlumun elinden tutmayı, haksızlıklar karşısında susmamayı tavsiye eder.Başkan Erdoğan konuşmasında KKTC'ye oybirliğiyle gözlemci statüsü verilmesi nedeniyle liderlere teşekkür etti. Türkiye'nin alfabe birliği önerisinin de bir kez daha altını çizdi.Müslüman, Hıristiyan veya Yahudi fark etmeksizin herkesin güvenliğini garanti altına alacak yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz. İsrail-Filistin Uluslararası Barış Konferansı için zemin oluşturma çabalarımız sürüyorBaşkan Erdoğan'la bir araya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Büyük Türk dünyasının parçasıyız. Dostluk ve kardeşliğimizin ebedi olacağına, TDT'nin uluslararası nüfuzunun daha da artacağına eminim" dedi.Başkan Erdoğan ile bir araya gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "Türk devletlerinin tehditlere karşı birleşmesi, Türk halklarının birliği ortak güvenliğimizin güvencesidir. Kazakistan'dan Filistin halkına 1 milyon dolar insani yardım sağlama kararı aldım" dedi. Erdoğan, Tokayev'e Togg hediye etti.Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen TDT Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nin sonuç bildirisi kabul edildi. Bildiride, "Sivilleri hedef alan tüm saldırıları kınıyoruz. Taraflara sivillerin korunması için derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması çağrısında bulunuyoruz. İsrail-Filistin çatışması ancak ilgili BM kararları ve iki devletli çözüm temelinde barışçıl yollarla çözülebilir ve bunu temin edecek bir garanti mekanizmasına ihtiyaç var" denildi.Bildiride, TDT'nin Sivil Koruma Mekanizması'nın kurulmasının öneminin vurgulandığı ve kurulmasına ilişkin taslak anlaşmanın bu yılın sonuna kadar tamamlanması talimatı verildiği kaydedildi. Bildiride, üye ülkelerin, Türkiye'de büyük depremin yaşandığı 6 Şubat'ı "Afet Mağdurlarını Anma ve Dayanışma Günü" ilan etmesi memnuniyetle karşılandı.Bildiride Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümününün samimi birlik ve ortak amaç duygusuyla yürekten kutlandığı da ifade edildi. KKTC'nin de Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunun altı çizildi.