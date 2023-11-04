İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na "hançerlendim" yanıtı: Sana Genel Başkanlık bile fazla

"MASADAN KALKMALAR VE MASAYA YENİDEN DÖNMELER..."

8'li koalisyon ortaklarını da suçlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Oturduk çalıştık, ortak mutabakatı hazırladık. Sağlıktan tutun, milli eğitime kadar, dış ticaretten tutun teknolojiye kadar hemen hemen her alanda bir ortak mutabakat metni hazırlandı. İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının belirlenmesine gelince, hepinizin malumu olan masadan kalkmalar ve masaya yeniden dönmeler geldi. Fazla ayrıntılara girmek istemiyorum.