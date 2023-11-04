Haberler Gündem Haberleri İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na "hançerlendim" yanıtı: Sana Genel Başkanlık bile fazla
Giriş Tarihi: 4.11.2023 18:58 Son Güncelleme: 4.11.2023 19:03

İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na "hançerlendim" yanıtı: Sana Genel Başkanlık bile fazla

CHP'de kavga ve kaosun gölgesinde kurultay yapılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında kullandığı bir ifade İYİ Parti'de büyük tepkiye neden oldu. CHP kurultayında "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt veren İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Sana değil Cumhurbaşkanlığı, CHP Genel Başkanlık Apoleti bile fazlaymış… " şeklinde tepki gösterdi.

İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu’na hançerlendim yanıtı: Sana Genel Başkanlık bile fazla

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yarışıyor. Delegelerin yapacağı seçim öncesine kürsüye gelen Kılıçdaorğlu, eski ittifak ortaklarına çok sert ifadeler kullandı.

"MASADAN KALKMALAR VE MASAYA YENİDEN DÖNMELER..."

8'li koalisyon ortaklarını da suçlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Oturduk çalıştık, ortak mutabakatı hazırladık. Sağlıktan tutun, milli eğitime kadar, dış ticaretten tutun teknolojiye kadar hemen hemen her alanda bir ortak mutabakat metni hazırlandı. İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının belirlenmesine gelince, hepinizin malumu olan masadan kalkmalar ve masaya yeniden dönmeler geldi. Fazla ayrıntılara girmek istemiyorum.

"SIRTIMDAKİ HANÇERLERLE SEÇİME GİRMEK ZORUNDA KALDIM"

Ancak şunu söyleyeyim; sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Hançerlerle beraber yükümüz ağırdı. Ama beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi arkadaşlar, sırtımdaki hançerlerdi"

"KOLTUK UĞRUNA UTANMADAN YALAN SÖYLEMEYE DEVAM ET"

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" sözlerine yanıt verdi.

Öztürk, Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle tepki gösterdi:

"Sen Selo'ya selam söylemeye devam et, Sonra da sırtından hançerlendim diye sırf kurultay, koltuk uğruna utanmadan yalan söylemeye devam et, Sana değil Cumhurbaşkanlığı, CHP Genel Başkanlık apoleti bile fazlaymış…"

ARKADAŞINA GÖNDER
İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na "hançerlendim" yanıtı: Sana Genel Başkanlık bile fazla
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA