İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na "hançerlendim" yanıtı: Sana Genel Başkanlık bile fazla

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yarışıyor. Delegelerin yapacağı seçim öncesine kürsüye gelen Kılıçdaorğlu, eski ittifak ortaklarına çok sert ifadeler kullandı.
"MASADAN KALKMALAR VE MASAYA YENİDEN DÖNMELER..."
8'li koalisyon ortaklarını da suçlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Oturduk çalıştık, ortak mutabakatı hazırladık. Sağlıktan tutun, milli eğitime kadar, dış ticaretten tutun teknolojiye kadar hemen hemen her alanda bir ortak mutabakat metni hazırlandı. İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının belirlenmesine gelince, hepinizin malumu olan masadan kalkmalar ve masaya yeniden dönmeler geldi. Fazla ayrıntılara girmek istemiyorum.
"KOLTUK UĞRUNA UTANMADAN YALAN SÖYLEMEYE DEVAM ET"
İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" sözlerine yanıt verdi.
Öztürk, Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle tepki gösterdi:
"Sen Selo'ya selam söylemeye devam et, Sonra da sırtından hançerlendim diye sırf kurultay, koltuk uğruna utanmadan yalan söylemeye devam et, Sana değil Cumhurbaşkanlığı, CHP Genel Başkanlık apoleti bile fazlaymış…"