Milletin iktidarı 21 yaşında

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2001'de kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002'den bu yana kesintisiz sürdürdüğü iktidarıyla Türk siyasi tarihindeki yerini aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken Siirt'te Ziya Gökalp'in "Asker Duası" isimli şiirini okuması nedeniyle 1999'da 10 ay hapse mahkûm edilen ve siyasi yasaklı olan Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi'nden tahliye edildikten sonra çalışmalarına başladı. Bu süreçte Türkiye'yi dolaşan il, ilçe ve köylerde vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi", 14 Ağustos 2001'de "AK Parti" adıyla siyaset sahnesine çıktı. Siyasi yasaklı olan Genel Başkan Erdoğan'ın aday olamadığı 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde AK Parti, yüzde 34.28 oy alarak tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde etti. Bundan sonraki süreçte, siyasi yasağının kaldırılmasıyla Erdoğan liderliğinde yol almaya devam eden AK Parti, kesintisiz iktidar sürecinde 21. yılına girdi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Milletimizin verdiği yetki ve destekle Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Daha özgür, daha kapsayıcı, kurumların daha verimli çalışmasını sağlayacak, denge denetleme mekanizmalarının işler olduğu A'dan Z'ye yepyeni bir anayasaya ihtiyaç var" dedi.Genel Başkanvekili Efkan Ala "AK Parti döneminde elde ettiğimiz kazanımlarla Türkiye dünyada vazgeçilmez, belirleyici, aktif dış politikasıyla önemli bir küresel aktör haline geldi. Değişimleri, gelişmeleri yeni bir sivil anayasayla kurumsallaştıralım diyoruz. Önünü açalım milletin. Bir daha 'mesela'sı bile olmasın darbelerin ya da darbe teşebbüslerinin" dedi. ANKARA