MSB acı haberi duyurdu: Van’da bir asker şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Van Başkale'de terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Ulş.Söz.Er Samet Bektaş'ın şehadete erdiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Van'ın Başkale ilçesinde, 04 Kasım 2023 tarihinde, ikmal faaliyeti ile görevlendirilen askeri aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu, kahraman silah arkadaşımız Ulş.Söz.Er Samet Bektaş ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.