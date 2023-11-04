Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu’nun izinde: Kavala ve Demirtaş’a selam gönderdi

DEMİRTAŞ'A SELAM GÖNDEREREK BAŞLADI

Kurultayda kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a selam yolladı. Ardından parti içerisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere 'değişim' hareketini başlatan isimlere sert çıktı. "Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sırtımdan hançerlendim" şeklinde konuştu.

Kıılıçdaroğlu'nun ardından Özgür Özel de kurultaya hitap etmek üzere kürsüye çıktı. Özgür Özel konuşmasının hemen başında terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının finansörü tutuklu Osman Kavala'ya selam gönderdi.