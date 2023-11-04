Son dakika: Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi

KARARLILIKLA DEVAM EDİLECEK

İcra edilen harekâtta azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

SİVİL HASSASİYETİ

Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.