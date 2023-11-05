2030’da Avrupa’nın üretim üssü olacağız

Başkan Erdoğan, Kocaeli Gölcük'te "Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Açılış Töreni"ne katıldı. Fabrika girişinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ali Koç tarafından karşılanan Erdoğan işçilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi ve fabrikadaki üretim bantlarını gezerek bilgi aldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi:Otomotiv üretiminde dünya sıralamasında 5 yılda, 15'inci sıradan 13'üncü sıraya yükselmiş olmamız, doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor. Hedefimiz 2030'da Avrupa'nın batarya üretim üssü konumuna gelmek. Kapasitesi 110 binden 405 bine çıkan, 3500 kişilik yeni istihdam sağlayan fabrikamızın grubumuza, şehrimize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum. Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim tesisi haline geldi. Dünya markası Ford'un mühendislik ve üretim gücünün bir yansıması olan bu tesis pek çok öncü özelliği ile geleceğin fabrikası unvanını hak ediyor. Ford Otosan, Türk otomotiv sanayiinin gururu olmayı sürdürüyor.Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde her yatırımı destekledik, attığı her adımda yanında olduk. Bilindiği gibi Türkiye'nin ticari araç üretiminin yüzde 69'unu, ihracatının yüzde 75'ini Ford Otosan gerçekleştiriyor. Geçen yıl toplam 6.2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşarak otomotiv sektörünün ihracat şampiyonu unvanını devam ettiren Ford Otosan'ı bu başarısından dolayı ayrıca tebrik ediyorum. 5 yılda 15. sıradan 13. sıraya yükselmiş olmamız doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor. Üstelik buna küresel krizlere rağmen ulaştık.Ülkemizde de elektrikli araçlara ilgi giderek artıyor. Dünyada bu yıl 7 milyonu Çin, 3 milyonu Avrupa ve 5 milyonu ABD olmak üzere toplamda 14 milyon adet elektrikli araç satışı bekleniyor. Bu alandaki rekabetin giderek kızışacağı anlaşılıyor. Türkiye olarak biz de Togg'un tetiklediği ilgiyle hızla gelişen elektrikli araç piyasasına sahip olma yolunda ilerliyoruz.Türkiye Yüzyılı adı altında belirlediğimiz hedeflerimizden vazgeçmedik. Krizlerin hemen hepsi ülkemizin içinde yer aldığı bölgede meydana geliyor. Gazze'de yaşanan insani trajediye kadar tüm krizlerin ilk muhatapları arasında biz de yer alıyoruz. En büyük başarımız şimdiye kadar ülkemizi sıcak çatışmaların tarafı yapmamak olmuştur. Uyguladığımız dengeli, ilkeli ve soğukkanlı politikalarla Türkiye'yi krizlerin çözümüne anahtar ülke konumuna getirdik. Akan kanı durdurmak için elimizdeki tüm imkânları seferber ettik. Zalimin karşısında dimdik durmayı görev biliyoruz. Bundan sonra da aynı onurlu duruşu devam ettireceğiz.Ücretliler ve emekliler başta olmak üzere düşük gelirli kesimlerin hep yanında yer aldık. Öncelikli meselemiz olan ekonomiye dair yol haritamızı kısa süre içinde milletimizle paylaştık. Cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşüreceğiz. İşsizliği düşüreceğiz. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara gerileteceğiz.Ali Koç konuşmasında Başkan Erdoğan'a hitaben "Sizlerin gelecek vizyonumuza inancı sayesinde bu yatırımları gerçekleştiriyoruz" dedi.Başkan Erdoğan, Ford Otosan fabrikasının açılışının ardından memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geçti. Kendisini karşılayan vatandaşları otobüsten selamlayan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Hep beraber el ele vereceğiz. Eğitimden sağlığa, adalete, ulaşıma... Bütün bunlarla Türkiye'yi çok daha farklı bir yere taşıyacağız. Yerel seçimlerde de başta Rize merkez olmak üzere ev ev dolaşarak ilçelerimizi de inşallah partimize kazandırmanızı istiyorum. Çok güçlü bir ses çıkaralım."