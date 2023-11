Başkan Erdoğan Rize’de kentsel dönüşüm toplu açılış töreninde konuştu

Başkan Erdoğan'ın konuşmasında, "Saygıdeğer hemşehrilerim, ana ocağım, baba yurdum, Rize'nin güzel insanları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle gönüllerimizi kucaklaştırmanın memnuniyeti içindeyim. Rize'nin ilkbaharı ayrı sonbaharı ayrı güzel. Bize böyle güzel dostlar veren rabbime hamd ediyoruz. Ömrünü hizmet yoluna adamış kardeşinizim. 20'li yaşlarımda gençlik kollarında görev üstlendim, 40 yaşında büyükşehir belediye başkanı seçilerek İstanbul'un makus tarihini yenerek eser ve hizmetleri kazandırdım. Çöpten çukurdan kurtararak bugünkü İstanbul'un temellerini attık. 50 yaşında başbakan olarak hizmet ettim. 60 yaşımda seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olma şerefine eriştim. Aşkla, tecrübe ile hizmet mücadelemi sürdürüyorum. Allah'tan başka güvenecek dal milletimden başka yaslanacak duvar aramadım. Yolumu kesmek için kurulan her tuzağın bozulduğunu gördüm. Başarımın gerisinde milletimin hayır duasını bilerek bir sonraki aşamaya geçtim. Girdiğim her mücadelede milletimin desteğini gördüm. Başarılarımızın gerisinde hep milletimiz var. Yarım asrı bulan yolculuğumun her safhasında milletimden başka yaslanacak gövde aramadım.

"ARTIK BU ÜLKEDE CUNTACILARIN SESİ ÇIKMIYOR, VESAYETÇİLERİN TEKELİ DÖNMÜYOR"

Aldığım bilgilere göre şu an karşımda 40 bin kişi var. Dün neydi buralar bugün ne oldu. Şimdi buradan inşallah dükkanlar, mağazalar çalışmaya başladığında tüm ofisler çalışmaya başladığında, herkes konutlarına yerleştiğinde buraların ne anlama geleceğini ne kadar güzel olacağını herhalde takdire diyorsunuz. Milletimize bir söz vermiştik. Artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Aradan geçen 21 yıldan sonra hiçbir şeyin eskisi olmadığını görmenin kıvancını yaşıyoruz. Önceden buralar neydi? Şimdi nolduğunu görüyorsunuz dimi. Artık bu ülkede cuntacıların sesi çıkmıyor. Artık bu ülkede vesayetçilerin tekeli dönmüyor. Artık Bu ülkede kimse özyurdunda garip muamelesi görmüyor.

Bizi iktidara getiren milletimize "artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" demiştik. 21 yıla dönüp baktığımızda artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görmenin kıvancı içindeyim. Artık bu ülkede darbecilerin borusu ötmüyor, cuntacıların sesi çıkmıyor, vesayetçilerin tekeri dönmüyor. Kimse artık öz yurdunda garip muamelesi gömüyor. Kendini yalnız hissedenlerin bir devleti var artık. Kendini geliştirmek isteyen herkesin yolu açık. Kendilerini imtiyazlı gören bir avuç seçkinin değil milletindir bu ülke. Biz bunları ülkenin imkanlarını halkla buluşturarak sağladık. Ağrı Dağı'nın haşmetli gövdesinden Ege'nin bereketli ovalarına kadar her yerde insanımız aynı duygu ile hayatına sarılıyor. Bu başarı bile bize yeter. Türkiye Yüzyılı ile bu çıtayı tepeye çıkarıyoruz. Demokrasi ve kalkınma adımları bu günler içindi. Eskisinden daha çok çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz." dedi.

FİLİSTİN'DE MASUMLARI KATLEDENLERİN YAKASINA YAPIŞACAĞIZ"

Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü; "Balkanlar'da, Kafkaslar'da huzur ve güveni biz temin edeceğiz. Dostlarımızın ve kardeşlerimizin yaşadığı her yerde o beklenen biz olacağız. Filistinli kardeşlerimizin israil zulmünden kurtarılması bizim boynumuzun borcu. Filistin topraklarının dört bir yanında mazlumları öldüren katillerin yakasına yapılmak bizim insani vazifemiz. Bu alçakça katliamı yapanların yüzlerine gördüğümüz her yerde suçlarını haykırmak tarihe karşı sorumluluğumuzdur. Şundan emin olun ki; biz Filistin meselesinde gözükenden fazlasını yapıyoruz. Gazze'deki kardeşlerimizi sala sahipsiz bırakmıyoruz. İçimizdeki gafiller bilmese de Gazeli kardeşlerimiz bunu çok iyi biliyor. Üzerimize düşeni yaparken ayaklarımızı yerden kesmiyoruz. Dünyadaki mazlumların haklarını koruyacak insaniydiler geliştirme konusunda çok adımlar katettik. Kimi alanlarda üç beş yıllık kimi alanlarda 5-10 yıllık projeleri tamamlayınca Türkiye başka eviyeye gelecek. Terörden ekonomik sabotajlara kadar bu badirelerin gerisinde bu tablonun önünü kesme çabası var. Milletimiz seçimlerde bu kararlılığını haykırdı. Kazanımlarına sahip çıkma konusunda güçlü irade gösterdi. Emparyalistlere selam çakanlara milletimiz sandıkta ders verdi

BAŞKAN ERDOĞAN, CHP'YE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

"ÖZEL DE KILIÇDAROĞLU DA TERÖRİSTLERE SELAM GÖNDERDİ"

Ana muhalefetin kongresi vardı. Bay bay kemal kime bay bay dedi, Edirne'deki terörist başına bay bay dedi, Kavala'ya bay bay dedi. Kongreyi kazanan zaat da aynen Selahattin Demirtaş'a Kavala'ya selam verdi. Al birini vur ötekine Bunların birbirinden farkı var mı, yok. Bunlar terör örgütleri ile omuz omuza yürüdü

RİZE'YE 66 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

31 Mart'ta Rize'den güçlü bir ses bekliyorum. Rize Havalimanı'nı bizler yaptık. Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni yaptık, hastanemizi yaptık. Şimdi de şehir hastanemizin ihalesini yapıyoruz. Rize'ye yaptığımız yatırımların şahidi sizlersiniz. Rize'ye 66 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Bu ana muhalefetin, yavrularının herhangi bir hizmeti var mı? Bunlara gereken dersi benim hemşehrilerim sandıkta dersi verecektir.

Yıl sonuna kadar 1 milyon yolcu kapasitesine havalimanımız kavuşacak. Rize'ye 3 içme suyu tesisi inşa ettik. Çiftçilerimize 9 milyar lira destek verdik. Ayder Yolu ihalesi geçtiğimiz günlerde yapıldı, projeyi kısa sürede hayata geçiriyoruz. Bugün Rize, Pehlivantaşı, Kalkandere Yolu'nun 3 kilometresinin açılışını yapıyoruz. Çay işletmelerimiz çay fabrikaları kurdu. İçme suyu ve yol bakımı gibi projeleri gerçekleştirdik. Bu yatırımlarda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."