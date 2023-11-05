Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu (ÇAKOP) tarafından Gazze'de, İsrail zulmüne maruz kalan çocuklar için İstanbul'da çok anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Başakşehir ve Ümraniye'den yola çıkan ÇAKOP üyeleri, 'Filistin İçin Yola Çık' temasıyla araç konvoyu düzenledi. Konvoy araçlarını balonlarla süsleyen vatandaşlar, güzergâh noktalarında ve FSM üzerinde, mazlum Gazzeli çocuklar için gökyüzüne balonlar uçurdu. Etkinlikle ilgili SABAH'a konuşan ÇAKOP Başkanı Zuhal Öztürk, "Bütün bir insanlığın vicdanı Gazze'de olmalı" dedi.