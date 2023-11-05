CHP’de çekişmeli kurultay

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda gerginlik zirve yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir konuşma üzerine delegeler kavganın eşiğine geldi, konuşmacı Turan Aydoğan'a saldırı girişiminde bulunuldu. Açılış konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu ise Selahattin Demirtaş'ı "demokrasi kahramanı" ilan etti, değişimcilere ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yüklendi.Osman Kavala'yı da "demokrasi kahramanı" ilan eden Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı tutuklularına selam gönderdi. Gergin kurultayda zehir zemberek açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, "İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince masadan kalkmalar ve masaya geri dönmeler oldu. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Daha nefes alamadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemlerini dillendirenler, uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu" diyerek salondaki gerginliği artırdı.Son kez aday olduğunu dile getirerek bir kez daha delegelerden oy isteyen Kılıçdaroğlu, bir skandala daha imza attı. Kısa süre önce TBMM'de Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a saldıran Mahmut Tanal'ı divan başkanı yardımcılığına getiren Kılıçdaroğlu, değişimcileri çileden çıkardı.1366 delegenin katıldığı ilk tur oylamada Özgür Özel 682, Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için genel başkanlık seçimi ikinci tura kaldı. Saat 23.45'te başlayan ikinci tur oylama gazetemiz baskıya girdiği saatlerde devam ediyordu.CHP Kurultayı'nda "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt veren İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Sana değil Cumhurbaşkanlığı, CHP GB apoleti bile fazlaymış..." dedi.