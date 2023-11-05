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Giriş Tarihi: 5.11.2023 19:16 Son Güncelleme: 5.11.2023 19:28

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel şimdiden pazarlığa tutuştu!

CHP'de bu sabah saat 10.00'da sona ermesi gereken PM ve YDK üyeliği başvuru süreci, üç kez ertelendi. Gerekçenin ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki "üye bölüşümü pazarlığı" olduğu öne sürüldü.

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel şimdiden pazarlığa tutuştu!

Gnel Başkanlığın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e geçtiği CHP'de PM ve YDK üyelerinin seçimi, yeni pazarlık masalarının kurulması yüzünden 9 saat gecikti.

İddiaya göre, değişim hareketinin iki lideri İmamoğlu ve Özel, kendi partililerini 60 kişilik PM'ye sokabilmek için "üye bölüşümüne" gitti. Saat 10.00'dan bu yana defalarca kez ertelenen sürecin 19.00'da sona ereceği açıklandı.

SALICI'DAN "MUHALİF" ADIM
Öte yandan Canan Kaftancıoğlu ile hareket eden Oğuz Kaan Salıcı'nın da anahtar liste yapmak için faaliyet yürütmesi dikkat çekti. Salıcı'nın, Özel'e muhalif bir oluşum kurabilmek için nabız yokladığı öne sürülüyor.

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Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel şimdiden pazarlığa tutuştu!
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