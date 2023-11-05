Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel şimdiden pazarlığa tutuştu!

İddiaya göre, değişim hareketinin iki lideri İmamoğlu ve Özel, kendi partililerini 60 kişilik PM'ye sokabilmek için "üye bölüşümüne" gitti. Saat 10.00'dan bu yana defalarca kez ertelenen sürecin 19.00'da sona ereceği açıklandı.