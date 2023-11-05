Gazze’deki hükümetten dünyaya çağrı: Gazetecilerin ölümlerinden İsrail’in sorumlu tutulması gerekiyor

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi, Filistinli medya kuruluşlarının İsrail'in saldırılarına maruz kalmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Uluslararası insan hakları ve basın kuruluşlarına gazetecilere koruma sağlanması, İsrail'in gazetecileri öldüren ve yaralayan saldırılarının kınanması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi

Filistinli medya kuruluşlarından Al Rar (alray.ps), Al Resalah (alresalah.ps), Safa haber ajansı (safa.ps) ve Filistin el-Yevm'in (paltoday.ps) İsrail'in siber saldırılarına maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, saldırıların bu sitelerin faaliyetlerini durdurmasına neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in medya kuruluş ve mensuplarına yönelik saldırılarıyla "tüm uluslararası sözleşmelerde güvenceye alınan düşünce ve ifade özgürlüğünün açıkça ihlal edildiği" belirtilerek "Bu saldırılar Siyonistlerin hayal kırıklığını yansıtan çaresizce bir girişim." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in "Filistinli medya kuruluşlarını susturarak daha fazla suç işlemeye hazırlandığı ve şahitleri ortadan kaldırmaya çalıştığı" uyarısı yapıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.