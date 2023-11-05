Rize’nin yeni acil servisi adeta butik hastane

Hastaların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edilen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırtma Hastanesi'nin yeni acil servisi, renk seçiminden ışıklandırmaya, polikliniklerden lobi alanlarına, hasta bekleme noktalarından doktor ve hasta odalarına kadar her şey hasta memnuniyeti esas alınarak tasarlandı. 8 ay gibi kısa sürede yeni binasıyla hizmet vermeye başlayan iki katlı, 55 yataklı acil servis içerisindeki cihazlar en yeni teknoloji ile donatıldı. Modern mimari akıllı bina konseptinde yapımı tamamlanan ve 1600 metrekare alanda kurulu acil serviste 5 yataklı akut diyaliz ünitesi, 12 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi, doktor odaları ve sağlık personeli dinlenme alanları yer alıyor.Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın, Geliştirme Vakfımızın desteğiyle bunu başardık. Vatandaşlarımız çok memnun" dedi.Hastalar ise öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.