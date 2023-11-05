Savunması alınmayan işçi çıkarılamayacak

İşMahkemesi; işçinin savunması alınmadan performans düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkartılmayacağına hükmetti. Emsal kararla birlikte; işverenler, performansından memnun kalmadığı personeli savunmasını almadan kovamayacak.Karara konu olay 13 sene boyunca döküm işçisi olarak çalıştığı fabrikadan performansı düşüklüğü sebebiyle işten çıkarılan işçinin şikâyeti üzerine verildi.İş Mahkemesi'nin yolunu tutan mağdur işçi, işveren tarafından iş sözleşmesinin İş Kanunu 17. Maddesi'ne dayanılarak feshedildiğini, yapılan feshin yasaya uygun olmadığını ileri sürdü. İşçi, feshin geçersiz sayılması gerektiğini belirtirken, davacı şirket ise kusur ve performans gerekçeleriyle davanın reddini istedi.Davacı şirketin istinafa götürdüğü olayla ilgili Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Hukuk Dairesi, savunma alınmadan işçinin çıkarılamayacağına hükmederek, davalı vekilinin istinaf talebinin esastan reddine karar verdi.