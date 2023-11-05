Van’da hain tuzak: 1 şehit

Van'ın Başkale ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yola önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi esnasında patlatılması sonucu Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş (22) ağır yaralandı. Derhal hastaneye kaldırılan Bektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Bektaş'ın Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi. Göksun Kaymakamı Ömer Faruk Duman, askeri yetkililer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Bektaş'ın şehadet haberini Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden annesi Sultan Bektaş'a ulaştırdı. Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Bekâr olduğu öğrenilen şehit Samet Bektaş, bugün Ulu Cami'de öğle namazına müteakip düzenlenecek cenaze töreninin ardından Kazandere Mahallesi'nde toprağa verilecek.Bu arada terörle mücadele tam gaz sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulunan terör hedeflerine hava harekatı gerçekleştirildi. İçerisinde sorumlu düzeyde PKK'lı teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 15 hedef imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı harekata ilişkin sosyal medya hesabından, "İnlerini yerle bir etmeye devam" notunu paylaştı.