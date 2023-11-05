Zeytin Dalı Harekat bölgesinden acı haber: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde yaşanan silah kazası sonucu bir askerin şehit düştüğünü bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, " Zeytin Dalı Harekât bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda P. Söz. Er Onur Özbek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Özbek için taziye mesajı yayımladı. Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Kasım 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.