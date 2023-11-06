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Giriş Tarihi: 6.11.2023 20:05

Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile telefonda görüştü.

AA
Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Slot, telefon görüşmesinde Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşına bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların Gazze'ye acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede Fidan, Gazze'de giderek tırmanan gerilimin bölgesel bir krize dönüşmemesi için ortak çaba harcanması gerektiğini de belirtti.

Ukrayna'daki son durumun da değerlendirildiği görüşmede Fidan'ın, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılmasının önemine de değindiği kaydedildi.

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Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü
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