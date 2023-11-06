Bakan Fidan, Hollandalı ve Çekyalı mevidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Bakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bu akşam telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan, bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların Gazze'ye acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Fidan Hollandalı mevkidaşına, Gazze'de giderek tırmanan gerilimin bölgesel bir krize dönüşmemesi için ortak bir çaba harcanması gerektiğini de belirtti.

Görüşmede Ukrayna'daki son durumun da değerlendirildiği öğrenildi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Karadeniz Tahıl Koridorunun yeniden canlandırılmasının önemine de değindiği öğrenildi.

ÇEKYALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile telefonda görüştü. Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Gazzeli sivillere karşı işlediği suçların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, tam ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın Gazze'ye ulaştırılması gerektiğini de belirtti.