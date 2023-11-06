Başkan Erdoğan Ayder yaylasında kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 günlük Rize programının son gününde dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarını incelemek üzere Güneysu'daki konutundan ayrılarak helikopterle Ayder Yaylası'na geldi.

Erdoğan burada doğa yapısı bozulmadan yapımı tamamlanan yenileme ve koruma projesi kapsamındaki termal tesis ve misafir konaklama birimleri, Ayder çevre düzenlemeleri ve 1600 kapasiteli Ayder kapalı otoparkı yerinde inceledi.

Bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını da havadan inceleyen Erdoğan, kendisine verilecek brifing için Kaçkar Resort Otel'deki kahvaltılı programa katıldı. Başkan Erdoğan Ayder programının ardından helikopter ile Ankara'ya gitmek üzere Rize-Pazar havalimanına geçti.