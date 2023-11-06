Başkan Erdoğan’a Ayder’de yoğun ilgi... İncelemelerde bulunduğu yayladan bu kareleri paylaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu. Güneysu ilçesinden helikopterle Ayder Yaylası'na gelen Erdoğan, bölgede yapılan yenileme ve koruma çalışmalarını bir süre havadan inceledi.
Erdoğan, daha sonra bir otelde yetkililerden bölgede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Erdoğan, Ayder'den ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Ayder… pic.twitter.com/QBFcUm3TUm— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 6, 2023