Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'a Ayder'de yoğun ilgi... İncelemelerde bulunduğu yayladan bu kareleri paylaştı
Giriş Tarihi: 6.11.2023 14:48 Son Güncelleme: 6.11.2023 15:06

Başkan Erdoğan'a Ayder'de yoğun ilgi... İncelemelerde bulunduğu yayladan bu kareleri paylaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün memleketi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu. Erdoğan, Ayder'den ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Başkan Erdoğan'ın Ayder Yaylası'nda vatandaşlarla bir araya geldiği anlar, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Başkan Erdoğan’a Ayder’de yoğun ilgi... İncelemelerde bulunduğu yayladan bu kareleri paylaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu. Güneysu ilçesinden helikopterle Ayder Yaylası'na gelen Erdoğan, bölgede yapılan yenileme ve koruma çalışmalarını bir süre havadan inceledi.

Erdoğan, daha sonra bir otelde yetkililerden bölgede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Başkan Erdoğan'a ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti.

Erdoğan, Ayder'den ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'a Ayder'de yoğun ilgi... İncelemelerde bulunduğu yayladan bu kareleri paylaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA