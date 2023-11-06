İsrail’in topraklarını vurdu! Demir Kubbe hedef şaşırdı!

İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nden misilleme olarak gönderilen füzeleri imha etmeye çalışan İsrail Demir Kubbe hava savunma sistemine ait bir füze, İsrail yerleşim birimine isabet etti.
ABLUKA ALTINDAKİ GAZZE'DEN MİSİLLEME GELDİ
İsrail ordusunun vurduğu Gazze'deki direniş, misilleme hamlelerine devam ediyor. Abluka altındaki kentten fırlatılan füzeler İsrail kentlerini tehdit ederken Demir Kubbe hava savunma sistemi Hamas roketlerini imha etmek için yoğun mesai yapıyor.
DEMİR KUBBE FÜZESİ İSRAİL TOPRAKLARINA DÜŞTÜ
Gece saatlerinde Gazze'den atılan çok sayıda roketi imha etmeye çalışan Demir Kubbe hava savunma sistemine ait bir füze, İsrail yerleşim bölgesine düştü. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, füzenin düştüğü bölgede patlamaların olduğu görüldü.
İsrail'in Demir Kubbe sisteminin roketlerinden biri yere düştü | Video
İSRAİL ORDUSU SON 24 SAATTE GAZZE'DE 450 YERİ VURDUĞUNU DUYURDU
İsrail ordusu son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 450 yeri havadan vurduğunu bildirdi. İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı saldırıları şiddetlendirerek sürdürüyor.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze genelinde 450 yerin hava saldırılarıyla vurulduğu belirtildi.
Vurulan yerler arasında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu söylenen tüneller, gözlem noktaları gibi hedefler olduğu ileri sürüldü. Açıklamada ayrıca kara birliklerinin Gazze'de Kassam Tugaylarına ait bir askeri yerleşkeyi ele geçirdiği de öne sürüldü.
İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırıları dün akşamdan itibaren şiddetlenirken bölgede iletişim ve internet hizmetleri çökmüştü.