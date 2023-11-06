İsrail’in topraklarını vurdu! Demir Kubbe hedef şaşırdı!

İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nden misilleme olarak gönderilen füzeleri imha etmeye çalışan İsrail Demir Kubbe hava savunma sistemine ait bir füze, İsrail yerleşim birimine isabet etti.

ABLUKA ALTINDAKİ GAZZE'DEN MİSİLLEME GELDİ

İsrail ordusunun vurduğu Gazze'deki direniş, misilleme hamlelerine devam ediyor. Abluka altındaki kentten fırlatılan füzeler İsrail kentlerini tehdit ederken Demir Kubbe hava savunma sistemi Hamas roketlerini imha etmek için yoğun mesai yapıyor.