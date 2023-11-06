Haberler Gündem Haberleri Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 6.11.2023 11:00 Son Güncelleme: 6.11.2023 11:02

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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