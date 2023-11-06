Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 6, 2023
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/0puTJGTrjd