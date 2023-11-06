Gazeteci Tolga Şardan tahliye edildi

31 Ekim'de T24 isimli internet haber sitesinde gazeteci Tolga Şardan tarafından kaleme alınan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı bir yazı yayımlandı. Yazının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Savcılık, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu değerlendirildiğini belirtti. Gazeteci Tolga Şardan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Adliyeye sevki gerçekleşe Tolga Şardan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

5 gündür tutuklu olan Tolga Şardan'ın avukatı tutukluluğa ilişkin itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren mahkeme, Şardan'ın tahliyesine karar verdi.