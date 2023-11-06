İncirlik Üssü’nde İsrail protestosu

İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde İstanbul'dan yola çıkan 'Filistin İçin Özgürlük Konvoyu'nde yer alanlar, Adana'daki İncirlik Üssü önünde İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti. Grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail ile ABD aleyhine sloganlar attı. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İncirlik'e masada elleri güçlensin diye geldiklerini söyledi. Yıldırım, "Türkiye elinden geleni yapıyor. Avrupa'nın, Amerika'nın her yerinde eylemler var. İnşallah bu eylemler artacak. Dünyanın gözü burada. Buradan güzel mesajlar verdik. Öfkemizi gösterdik" dedi.