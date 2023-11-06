MSB duyurdu: PKK’ya ait çok sayıda silah ele geçirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız olarak arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, teröristlerin inlerine teker teker girmeyi sürdürüyor. Bölgede gerçekleştirilen son arama-tarama faaliyetinde aynı bölgede bir adet sığınak ve bir adet mağara tespit edildi. Sığınakta yapılan detaylı aramalarda; 16 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet AK-74 piyade tüfeği, 23 adet el bombası, 6 adet RPG-7 mühimmatı, 250 adet 5.45 mm AK-74 piyade tüfeği mühimmatı, 13 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 11 adet RPG-7 sevk fişeği ele geçirildi. Çok sayıda odası olduğu ve iki girişinin bulunduğu belirlenen mağarada yapılan aramada ise; 1 adet 5 kilovat jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet matkap, 2 adet güç kaynağı ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.